«Сибирь» и Ахияров продлили контракт на год. Защитник провел 53 матча в регулярке в прошлом сезоне и 7 игр – в Кубке Гагарина

Тимур Ахияров продолжит выступления в «Сибири».

25-летний защитник продлил соглашение с новосибирским клубом на один год.

Хоккеист выступает за команду с сезона-2020/21.

В прошедшем сезоне Тимур Ахияров провел 53 матчах Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 4 (2+2) очка при полезности «минус 4». Среднее игровое время – 17:57.

В плей-офф игрок сыграл 7 матчей и сделал одну голевую передачи при полезности «минус 1». Среднее игровое время – 19:17.