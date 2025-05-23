«Сибирь» и Ахияров продлили контракт на год. Защитник провел 53 матча в регулярке в прошлом сезоне и 7 игр – в Кубке Гагарина
Тимур Ахияров продолжит выступления в «Сибири».
25-летний защитник продлил соглашение с новосибирским клубом на один год.
Хоккеист выступает за команду с сезона-2020/21.
В прошедшем сезоне Тимур Ахияров провел 53 матчах Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 4 (2+2) очка при полезности «минус 4». Среднее игровое время – 17:57.
В плей-офф игрок сыграл 7 матчей и сделал одну голевую передачи при полезности «минус 1». Среднее игровое время – 19:17.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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