355 тысяч подписчиков посмотрели 5-й матч «Локомотива» и «Трактора», 338 тысяч – 7-ю игру «Локомотива» и «Авангарда». Аудитория сезона на Кинопоиске – 2,2 млн

Финал Кубка Гагарина – самое популярное событие спортивного раздела Кинопоиска.

«Аудитория сезона КХЛ-2024/2025 на Кинопоиске достигла 2,2 миллионов подписчиков, а за матчами «Локомотива» и «Трактора » в финальной серии Кубка Гагарина следили более 730 тысяч подписчиков.

Ни одно другое событие – включая финалы чемпионата мира и чемпионата Европы по футболу в 2022 и 2024 годах – не собирало в спортивном разделе Кинопоиска такую аудиторию.

С учетом обзоров матчей, трансляций Чемпионата КХЛ «3 на 3», шоу и оригинального контента Кинопоиска аудитория превысила 3,5 миллионов пользователей. А реальное количество телезрителей гораздо выше, поскольку к одной подписке можно дополнительно подключить до трех аккаунтов, и очень многие смотрят хоккейные матчи с семьей или друзьями.

Кинопоиск показал все 869 матчей регулярного чемпионата и плей-офф. Пика аудитория достигла в апреле – за стартовыми кубковыми матчами следили более 1,1 миллиона подписчиков. Больше всего матчи КХЛ смотрели в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Башкортостане и Татарстане, а также Челябинской и Нижегородских областях. В среднем на одного подписчика приходится девять просмотренных матчей плей-офф, в том числе два финальных.

Пятый матч финальной серии в прямом эфире смотрели 355 тысяч подписчиков, второй – 319 тысяч, и седьмую игру «Локомотива » с «Авангардом » во втором раунде – 338 тысяч.

Эти три встречи вошли в десятку самых популярных за все время существования спортивного раздела Кинопоиска, вытеснив из нее матчи плей-офф чемпионата Европу по футболу 2024 года с участием сборных Англии и Франции», – говорится в сообщении КХЛ.