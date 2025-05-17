«Локомотив» выиграл у «Трактора» два матча подряд в финале Кубка Гагарина и ведет 2-1 в серии

«Локомотив» выиграл у «Трактора» 2 матча подряд в финальной серии Кубка Гагарина.

Команда под руководством Игоря Никитина на выезде одержала победу (5:2) в 3-м матче финала плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (2-1 в серии).

Во 2-й игре «Локомотив » дома был сильнее «Трактора » (4:1), в первом матче серии ярославцы на своей арене уступили со счетом 1:2.

Четвертую игру серии команды проведут 19 мая в Челябинске.