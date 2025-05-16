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Демидов, Сурин из «Локомотива» и Вязовой из «Салавата» – номинанты на приз новичку сезона в КХЛ

Иван Демидов, Егор Сурин и Семен Вязовой номинированы на приз новичку года в КХЛ.

Обладатель приза имени Алексея Черепанова определяется по итогам голосования тренеров команд КХЛ.

По итогам опроса в тройку попали вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой, нападающие Иван Демидов (СКА) и Егор Сурин («Локомотив»).

Вязовой провел 37 матчей с учетом плей-офф, одержал 18 побед и 5 раз сыграл на ноль. 22-летний голкипер стал лучшим в команде по коэффициенту надежности (1,95) и проценту сэйвов (93,4).

Демидов набрал 54 (22+32) очка в 71 матче и стал лучшим бомбардиром СКА в сезоне. Он семь раз признавался новичком недели и три раза новичком месяца, а также стал лучшим новичком первого раунда плей-офф.

В активе Сурина 20 (12+8) очков в 57 матчах сезона. Он был признан лучшим новичком полуфинальных серий Кубка Гагарина и побил рекорд результативности для молодых игроков «Локомотива», имея в активе 6 очков.

Награду вручат на церемонии закрытия сезона, которая состоится 29 мая 2025 года.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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