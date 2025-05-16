Овечкин набрал 1 балл в 5 матчах против «Каролины». У капитана «Вашингтона» «минус 2» и 3 броска в 5-й игре серии
Александр Овечкин набрал один балл в серии против «Каролины».
«Вашингтон» завершил выступления в этом розыгрыше Кубка Стэнли после поражения 1:3 в пятом матче серии второго раунда. «Харрикейнс» выиграли серию со счетом 4-1.
В пятой игре капитан «Кэпиталс» не отметился результативными действиями при полезности «минус 2», трех бросках по воротам, трех силовых приемах и 20:52 на льду (5:59 – в большинстве).
В этой серии Александр Овечкин набрал 1 (1+0) балл в пяти матчах при общей полезности «минус 3».
В этом Кубке Стэнли форвард провел 10 матчей и записал на свой счет 6 (5+1) баллов за результативность. Статистику хоккеиста можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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