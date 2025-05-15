«Эдмонтон» вышел в финал Запада в 3-й раз за 4 сезона

«Эдмонтон» вышел в финал Запада в 3-й раз за 4 года.

«Ойлерс» обыграли «Вегас » во втором раунде Кубка Стэнли (4-1, 1:0 ОТ в пятом матче). Победную шайбу в овертайме забросил финский нападающий Каспери Капанен . Вратарь Стюарт Скиннер сделал 24 сэйва.

Клуб из Альберты сыграет в финале Западной конференции в 3-й раз за 4 сезона. «Эдмонтон » выходил на эту стадию плей-офф в 2022 и 2024 годах.

Соперником клуба станет победитель серии «Виннипег» – «Даллас » (1-3).