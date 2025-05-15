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«Эдмонтон» вышел в финал Запада в 3-й раз за 4 сезона

«Эдмонтон» вышел в финал Запада в 3-й раз за 4 года.

«Ойлерс» обыграли «Вегас» во втором раунде Кубка Стэнли (4-1, 1:0 ОТ в пятом матче). Победную шайбу в овертайме забросил финский нападающий Каспери Капанен. Вратарь Стюарт Скиннер сделал 24 сэйва.

Клуб из Альберты сыграет в финале Западной конференции в 3-й раз за 4 сезона. «Эдмонтон» выходил на эту стадию плей-офф в 2022 и 2024 годах.

Соперником клуба станет победитель серии «Виннипег» – «Даллас» (1-3).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoЭдмонтон
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoВегас
logoВиннипег
logoКаспери Капанен
logoДаллас
logoКрис Кноблаух
logoСтюарт Скиннер
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