«Эдмонтон» вышел в финал Запада в 3-й раз за 4 сезона
«Эдмонтон» вышел в финал Запада в 3-й раз за 4 года.
«Ойлерс» обыграли «Вегас» во втором раунде Кубка Стэнли (4-1, 1:0 ОТ в пятом матче). Победную шайбу в овертайме забросил финский нападающий Каспери Капанен. Вратарь Стюарт Скиннер сделал 24 сэйва.
Клуб из Альберты сыграет в финале Западной конференции в 3-й раз за 4 сезона. «Эдмонтон» выходил на эту стадию плей-офф в 2022 и 2024 годах.
Соперником клуба станет победитель серии «Виннипег» – «Даллас» (1-3).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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