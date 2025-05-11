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Кубок Стэнли. «Даллас» играет с «Виннипегом», «Флорида» примет «Торонто»

«Даллас» играет с «Виннипегом» в 3-м матче второго раунда Кубка Стэнли.

«Флорида» будет противостоять «Торонто».

Кубок Стэнли

Второй раунд

Счет в серии: 1-1

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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