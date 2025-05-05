«Виннипег» – фаворит Кубка Стэнли. «Вегас» – 2-й, «Вашингтон» – 3-й, «Флорида» – 4-я (Opta)

Opta Sports считает, что «Виннипег » выиграет Кубок Стэнли .

«Джетс» выиграют турнир с вероятностью в 17,2%. В топ-3 по версии суперкомпьютера также входят «Вегас » (14,8%) и «Вашингтон » (14,1%).

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида » защитит титул с вероятностью в 13%.

Из 8 оставшихся команд меньше всего шансов на трофей у «Далласа» – 8,6%. На итоговую победу «Каролины» дают 12,2%, на титул «Эдмонтона» – 10,3%, на трофей «Торонто» – 9,8%.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис