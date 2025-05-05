  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Виннипег» – фаворит Кубка Стэнли. «Вегас» – 2-й, «Вашингтон» – 3-й, «Флорида» – 4-я (Opta)
32

«Виннипег» – фаворит Кубка Стэнли. «Вегас» – 2-й, «Вашингтон» – 3-й, «Флорида» – 4-я (Opta)

Opta Sports считает, что «Виннипег» выиграет Кубок Стэнли.

«Джетс» выиграют турнир с вероятностью в 17,2%. В топ-3 по версии суперкомпьютера также входят «Вегас» (14,8%) и «Вашингтон» (14,1%).

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» защитит титул с вероятностью в 13%.

Из 8 оставшихся команд меньше всего шансов на трофей у «Далласа» – 8,6%. На итоговую победу «Каролины» дают 12,2%, на титул «Эдмонтона» – 10,3%, на трофей «Торонто» – 9,8%. 

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Opta
Ставки на сегодня
logoФлорида
logoЭдмонтон
logoВиннипег
logoВашингтон
logoТоронто
logoНХЛ
logoВегас
logoКаролина
Ставки на хоккей
logoКубок Стэнли
logoДаллас
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Главные новости
«Причин не забирать эту серию в 5-м матче просто нет». Прогноз Артема Серикова на «Локомотив» – «Салават Юлаев»
47 минут назад
«Бостон» уверенно пройдет «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» вылетит от «Миннесоты»: букмекеры назвали фаворитов второго раунда плей-офф НБА
9сегодня, 08:05
Букмекеры не верили, что Рууд выиграет турнир в Мадриде. На его титул давали 21.00, он не входил в топ-5 фаворитов
2сегодня, 07:49
«Оклахома» – подавляющий фаворит плей-офф НБА. «Кливленд» – 2-й, «Бостон» – 3-й, «Миннесота» – 4-я (Opta)
23сегодня, 07:27
На чемпионство «Краснодара» букмекеры дают 76% вероятности. Преимущество в 4 очка за 3 тура до финиша упускал только «Зенит» в сезоне-2013/14
6вчера, 19:31
«Бавария» – явный фаворит у букмекеров на победу в Бундеслиге в сезоне-2025/26. Отрыв от «Байера» по котировкам в 3 раза больше, чем перед этим розыгрышем
вчера, 19:17
У Соболева 3 гола за «Зенит» в РПЛ. Месяц назад букмекеры прогнозировали, что форвард забьет не больше одного мяча до конца сезона
4вчера, 18:58
«Зенит» пропустил от «Пари НН» впервые за 3 года – 2:1. На гол нижегородцев давали коэффициент 2.43
вчера, 18:32
«Ливерпуль» проиграл «Челси» впервые за 4 года – 1:3. Лондонцы котировались фаворитами матча у букмекеров
6вчера, 17:30
«Хьюстон» котируется фаворитом в 7-м матче серии с «Голден Стэйт». Перед плей-офф букмекеры считали, что дальше пройдут «Уорриорз»
вчера, 15:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Виннипег» вылетит от «Далласа», «Каролина» пройдет «Вашингтон»: букмекеры назвали фаворитов второго раунда Кубка Стэнли
125 минут назад
Норрис – букмекерский фаворит Гран-при Майами. Выигравший квалификацию Ферстаппен – второй, Пиастри – третий
вчера, 16:34
«Реал» забивает не больше одного гола 4 матча подряд в Ла Лиге. 3.05 – продление тренда в игре против «Сельты»
6вчера, 07:27
«Интер» не побеждает 5 матчей подряд. 1.43 – прервет серию в игре против «Вероны»
3 мая, 16:15
На «ПСЖ» в матче против «Страсбура» дают 2.60. Это самый высокий коэффициент на победу парижан в текущем сезоне Лиги 1
3 мая, 14:35
«Кажется, что шансов у гостей немного». Прогноз Алфимова на чемпионский матч «Балтики» против «Торпедо»
3 мая, 13:21
«Монегаски снова очевидный фаворит». Прогноз Денисова на «Сент-Этьен» – «Монако»
3 мая, 12:44
«Лейпциг в актуальном состоянии – вообще не серьезное испытание». Прогноз Денисова на матч «РБ» – «Бавария»
3 мая, 10:40
«Домашняя площадка и озлобленность из-за решение судей в прошлом матче сплотит уфимцев». Прогноз Дарьи Романовой на «Салават Юлаев» – «Локомотив»
3 мая, 07:59
«Бавария» не побеждает «Лейпциг» в гостях 2 года. 1.65 – мюнхенцы прервут серию и выиграют Бундеслигу
13 мая, 06:23