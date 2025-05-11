Овечкин получил удар клюшкой в лицо от Бернса в 3-м матче серии против «Каролины». В другом эпизоде 40-летний защитник сбил Александра с ног силовым приемом

Брент Бернс атаковал Александра Овечкина в 3-м матче серии.

«Каролина » обыграла «Вашингтон » в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:0, 2-1).

40-летний защитник «Харрикейнс» Брент Бернс по ходу игры несколько раз пересекался с 39-летним капитаном «столичных» Александром Овечкиным .

В первом периоде канадец задел лицо россиянина клюшкой во время борьбы за шайбу. Судьи не зафиксировали нарушения правил.

Во втором периоде Бернс сбил Овечкина с ног силовым приемом.

Овечкин без очков в 3-м матче плей-офф подряд: 4 броска, 3 промаха, 1 хит за 17:26 с «Каролиной»