Овечкин получил удар клюшкой в лицо от Бернса в 3-м матче серии против «Каролины». В другом эпизоде 40-летний защитник сбил Александра с ног силовым приемом
Брент Бернс атаковал Александра Овечкина в 3-м матче серии.
«Каролина» обыграла «Вашингтон» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:0, 2-1).
40-летний защитник «Харрикейнс» Брент Бернс по ходу игры несколько раз пересекался с 39-летним капитаном «столичных» Александром Овечкиным.
В первом периоде канадец задел лицо россиянина клюшкой во время борьбы за шайбу. Судьи не зафиксировали нарушения правил.
Во втором периоде Бернс сбил Овечкина с ног силовым приемом.
Овечкин без очков в 3-м матче плей-офф подряд: 4 броска, 3 промаха, 1 хит за 17:26 с «Каролиной»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Это хоккей!»
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