Датчане освистали гимн США после игры ЧМ по хоккею. Ранее Трамп называл Данию «плохим союзником» и заявлял, что Гренландия должна стать частью США
Матч группового раунда проходил в датском городе Хернинг. США одержали победу над Данией со счетом 5:0.
Болельщики хозяев также неодобрительным гулом встретили игроков сборной США при выходе на лед и освистывали фамилии хоккеистов, когда их объявляли по стадиону.
«Я обратил на это внимание. Конечно, это не может нравиться. Честно говоря, это было очень неуважительно.
Но мы должны сосредоточиться и делать все возможное, чтобы победить», – сказал после игры нападающий сборной США Каттер Готье.
Ранее президент США Дональд Трамп называл Данию «плохим союзником» и неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. В 2009 году она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, но осталась частью королевства.
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