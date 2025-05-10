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  • Датчане освистали гимн США после игры ЧМ по хоккею. Ранее Трамп называл Данию «плохим союзником» и заявлял, что Гренландия должна стать частью США
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Датчане освистали гимн США после игры ЧМ по хоккею. Ранее Трамп называл Данию «плохим союзником» и заявлял, что Гренландия должна стать частью США

Датчане освистали гимн США после игры ЧМ по хоккею.

Матч группового раунда проходил в датском городе Хернинг. США одержали победу над Данией со счетом 5:0.

Болельщики хозяев также неодобрительным гулом встретили игроков сборной США при выходе на лед и освистывали фамилии хоккеистов, когда их объявляли по стадиону.

«Я обратил на это внимание. Конечно, это не может нравиться. Честно говоря, это было очень неуважительно.

Но мы должны сосредоточиться и делать все возможное, чтобы победить», – сказал после игры нападающий сборной США Каттер Готье.

Ранее президент США Дональд Трамп называл Данию «плохим союзником» и неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. В 2009 году она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, но осталась частью королевства.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Expressen
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