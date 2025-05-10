Зарипов может занять руководящую должность в «Ак Барсе». К его назначению клуб готовит 3 громких подписания – Кузнецов в этом списке («СЭ»)

Данис Зарипов может занять руководящую должность в «Ак Барсе».

Вероятность назначения 44-летнего экс-игрока казанцев является высокой, сообщает «Спорт-Экспресс ».

Утверждается также, что к этому событию клуб готовит три громких подписания, в число которых входит переход экс-форварда «Вашингтона» и СКА Евгения Кузнецова.

Зарипов выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013, а также с 2017 по 2023 год. В составе казанской команды он стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и четырехкратным чемпионом России. В феврале 2023 года нападающий завершил карьеру.