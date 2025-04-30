Генменеджер «Ак Барса» о Кузнецове: «Хотели бы видеть его в клубе. При правильном подходе это сильнейший в России центр. Но конкретных разговоров не было»
Генменеджер «Ак Барса» высказался об интересе к Евгению Кузнецову.
Нападающий ранее покинул СКА.
– Есть интерес к Кузнецову?
– С представителем игрока не общались. Кузнецов – это топовый центр, при правильном подходе сильнейший в России центральный нападающий, хотели бы его видеть в клубе.
Но конкретных разговоров не было, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
Кузнецов перейдет в «Ак Барс» с высокой вероятностью. За его подписание выступает Гатиятулин (Артур Хайруллин)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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