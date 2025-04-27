Кузнецов перейдет в «Ак Барс» с высокой вероятностью. За его подписание выступает Гатиятулин (Артур Хайруллин)

Евгений Кузнецов может перейти в «Ак Барс» в следующем сезоне.

Вероятность такого перехода довольно высока, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. За подписание Кузнецова выступает главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин . Напомним, СКА расторг соглашение с Кузнецовым после одного сезона. Контракт был рассчитан на 4 года.