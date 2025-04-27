Кузнецов перейдет в «Ак Барс» с высокой вероятностью. За его подписание выступает Гатиятулин (Артур Хайруллин)
Евгений Кузнецов может перейти в «Ак Барс» в следующем сезоне.
Вероятность такого перехода довольно высока, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
За подписание Кузнецова выступает главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
Напомним, СКА расторг соглашение с Кузнецовым после одного сезона. Контракт был рассчитан на 4 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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