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Кузнецов перейдет в «Ак Барс» с высокой вероятностью. За его подписание выступает Гатиятулин (Артур Хайруллин)

Евгений Кузнецов может перейти в «Ак Барс» в следующем сезоне.

Вероятность такого перехода довольно высока, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

За подписание Кузнецова выступает главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Напомним, СКА расторг соглашение с Кузнецовым после одного сезона. Контракт был рассчитан на 4 года. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoЕвгений Кузнецов
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