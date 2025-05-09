Брылин о жизни в США с 90-х: «В душе я все равно русский, но мои дети выросли здесь. Не понимаю, что такое русский и американский менталитет – везде есть и хорошие люди, и не очень»
В середине 90-х российский форвард уехал в «Нью-Джерси». Он трижды побеждал в Кубке Стэнли, а с 2013-го работал в тренерском штабе фарм-клуба «Девилс». В 2022 году он вошел в штаб главной команды.
– За столько лет за океаном вы стали чувствовать себя больше американцем?
– В душе я все равно русский человек. Но здесь я прожил много лет, мои дети здесь выросли, хотя они и говорят по-русски.
Мне тяжело сказать, произошли ли какие-то изменения со мной. Это лучше видно со стороны. Надеюсь, я не особо изменился.
– За это время вы поняли, чем отличаются русский и американский менталитет?
– Я не понимаю, что это такое русский и американский менталитет.
Все люди разные. И в России, и в Америке есть и хорошие, и не очень, и дружелюбные, и не очень, и те, которые понимают тебя, и те, которые не понимают. Все люди разные. Главное – как человек к тебе относится.
– Говорят, что простые американцы, которые не интересуются политикой, хорошо относятся к русским людям.
– Относятся хорошо. Пропаганда работает везде, и все зависит от того, что человек слушает и смотрит. Альтернативная информация есть, хотя и ее здесь мало – надо искать.
У нас были близкие друзья, которых мы считали частью семьи, но они перестали с нами общаться. А есть люди, которые пропускают все через себя, анализируют, задают вопросы. Я тоже пытаюсь разъяснить, что происходит. И некоторые люди понимают.
– Перестали общаться, потому что вы русские?
– Нет. Потому что у нас есть своя точка зрения на события, которые происходят в последние несколько лет, – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин.
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