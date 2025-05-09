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Кубок Стэнли. «Вашингтон» принимает «Каролину», «Вегас» играет с «Эдмонтоном»

«Вашингтон» принимает «Каролину» во втором матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли.

«Вегас» играет с «Эдмонтоном».

Кубок Стэнли

Второй раунд

Счет в серии: 0-1

Счет в серии: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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