Ротенберг о победе «России 25»: «Было важно сыграть лучше Канады, которая выступит на ЧМ. Сборная Казахстана получила отличный урок, опыт им полезен перед турниром»

Роман Ротенберг назвал «отличным уроком» поражение Казахстана от «России 25».

Сегодня подопечные Ротенберга выиграли первый матч в рамках майского турне сборной со счетом 4:1. Следующую встречу «Россия 25» проведет 2 мая в Астане против Беларуси.

– Все шайбы забросили хоккеисты третьего звена, они лучше всех освоили заготовки и поставленные задачи?

– Все звенья создавали моменты. У нас нет строгого разделения на первые, вторые, третьи и четвертые звенья. В современном хоккее это лишь на бумаге, а дальше в игре уже все меняется.

У нас все четыре звена провели хороший матч, они играли на команду, показали высокие скорости и единую командную дисциплину. Всегда есть что улучшить. Одна пропущенная шайба – для нас много. В целом обыграли сильного соперника.

И для нас было важно сыграть лучше, чем сборная Канады , которая будет выступать на чемпионате мира. Я думаю, что ребята это выполнили.

И сборная Казахстана получила отличный урок перед чемпионатом мира, который может взять на вооружение и улучшить какие-то вещи. Еще раз благодарю наших хоккеистов за отличную игру и уверен, что сборной Казахстана этот опыт был важен и полезен.

– Вы прогнозировали первую шайбу Данилы Аймурзина. Как оцените его игру?

– Мы видим, кто и как готовится на тренировках. Данилу Аймурзина жизнь наградила за его трудолюбие, но он еще и сделал отличный пас Михаилу Воробьеву на пустые ворота.

Он и забил, и отдал передачу, и отлично сыграл в обороне. Но в целом вся команда провела хороший матч, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг .

Напомним, сборная Казахстана сыграет на чемпионате мира 2025 года, который состоится в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Команда выступит в группе «В» со сборными Норвегии, Дании, Германии, Венгрии, Чехии, Швейцарии и США.