Ротенберг о победе «России 25»: «Было важно сыграть лучше Канады, которая выступит на ЧМ. Сборная Казахстана получила отличный урок, опыт им полезен перед турниром»
Сегодня подопечные Ротенберга выиграли первый матч в рамках майского турне сборной со счетом 4:1. Следующую встречу «Россия 25» проведет 2 мая в Астане против Беларуси.
– Все шайбы забросили хоккеисты третьего звена, они лучше всех освоили заготовки и поставленные задачи?
– Все звенья создавали моменты. У нас нет строгого разделения на первые, вторые, третьи и четвертые звенья. В современном хоккее это лишь на бумаге, а дальше в игре уже все меняется.
У нас все четыре звена провели хороший матч, они играли на команду, показали высокие скорости и единую командную дисциплину. Всегда есть что улучшить. Одна пропущенная шайба – для нас много. В целом обыграли сильного соперника.
И для нас было важно сыграть лучше, чем сборная Канады, которая будет выступать на чемпионате мира. Я думаю, что ребята это выполнили.
И сборная Казахстана получила отличный урок перед чемпионатом мира, который может взять на вооружение и улучшить какие-то вещи. Еще раз благодарю наших хоккеистов за отличную игру и уверен, что сборной Казахстана этот опыт был важен и полезен.
– Вы прогнозировали первую шайбу Данилы Аймурзина. Как оцените его игру?
– Мы видим, кто и как готовится на тренировках. Данилу Аймурзина жизнь наградила за его трудолюбие, но он еще и сделал отличный пас Михаилу Воробьеву на пустые ворота.
Он и забил, и отдал передачу, и отлично сыграл в обороне. Но в целом вся команда провела хороший матч, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
Напомним, сборная Казахстана сыграет на чемпионате мира 2025 года, который состоится в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Команда выступит в группе «В» со сборными Норвегии, Дании, Германии, Венгрии, Чехии, Швейцарии и США.
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