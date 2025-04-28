Фетисов об Овечкине: «Звонит, играют в Канаде – там сильная украинская лоббистская история. Говорит: «Девчонок каких-то нарядили, типа, «убирайся домой». Я говорю: «Ты у нас посол. Терпи, друг мой»
Вячеслав Фетисов рассказал о попытках провоцировать Александра Овечкина.
В этом сезоне нападающий «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На его счету уже 897 голов.
«Он звонит, немного осталось до рекорда, играют в Канаде – там украинская лоббистская политическая история очень сильная.
Он говорит: «Вячеслав Александрович, приехал на игру, девчонок каких-то нарядили во все эти дела с транспарантами, типа, «убирайся домой».
Я говорю: «Ну, ты сейчас у нас посол, посол доброй воли. Терпи, друг мой», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
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