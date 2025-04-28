«Овечкин заслужил дисквалификацию минимум на 1 матч. Розыгрыш давно закончился, когда он ударил Эванса». Вратарь «Монреаля» Добеш о силовом приеме Александра

Якуб Добеш призвал дисквалифицировать Александра Овечкина за силовой прием.

Инцидент произошел в конце второго периода матча первого раунда Кубка Стэнли между «Вашингтоном » и «Монреалем» (5:2, 3-1).

Российский нападающий столкнулся с форвардом канадской команды Джейком Эвансом , когда тот находился без шайбы.

Арбитры наказали Овечкина двухминутным штрафом за атаку игрока, не владеющего шайбой. «Монреаль » реализовал это большинство, а Эванс продолжил матч.

«Розыгрыш уже давно закончился, когда Овечкин ударил Джейка. Это заслуживает дисквалификацию минимум на одну игру, но, видимо, он не получит ее.

Не хочу показывать пальцем, я никогда этого не делал. Просто надеюсь, что в Вашингтоне не будет таких судей, вот и все», – сказал вратарь «Монреаля» Якуб Добеш .

У «Вашингтона» прорывная схема в большинстве: Овечкин стоит и ничего не делает. Буквально