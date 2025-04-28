  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Овечкин заслужил дисквалификацию минимум на 1 матч. Розыгрыш давно закончился, когда он ударил Эванса». Вратарь «Монреаля» Добеш о силовом приеме Александра
Видео
41

«Овечкин заслужил дисквалификацию минимум на 1 матч. Розыгрыш давно закончился, когда он ударил Эванса». Вратарь «Монреаля» Добеш о силовом приеме Александра

Якуб Добеш призвал дисквалифицировать Александра Овечкина за силовой прием.

Инцидент произошел в конце второго периода матча первого раунда Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Монреалем» (5:2, 3-1).

Российский нападающий столкнулся с форвардом канадской команды Джейком Эвансом, когда тот находился без шайбы.

Арбитры наказали Овечкина двухминутным штрафом за атаку игрока, не владеющего шайбой. «Монреаль» реализовал это большинство, а Эванс продолжил матч.

«Розыгрыш уже давно закончился, когда Овечкин ударил Джейка. Это заслуживает дисквалификацию минимум на одну игру, но, видимо, он не получит ее.

Не хочу показывать пальцем, я никогда этого не делал. Просто надеюсь, что в Вашингтоне не будет таких судей, вот и все», – сказал вратарь «Монреаля» Якуб Добеш.

У «Вашингтона» прорывная схема в большинстве: Овечкин стоит и ничего не делает. Буквально

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Huron Daily Tribune
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoДжейк Эванс
судьи
logoЯкуб Добеш
logoНХЛ
видео
logoМонреаль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сен-Луи о 2:5 с «Вашингтоном»: «НХЛ хочет избавиться от приукрашиваний, но некоторые удаления «Монреаля» было тяжело видеть. Жаль команду, мы стойко перенесем поражение»
10сегодня, 12:36
Овечкин против «Монреаля»: 5 бросков, 2 минуты штрафа, «+2» за 19:55 в 4-м матче серии
21сегодня, 01:57
Сушинский о Демидове: «Рано делать вывеску «Овечкин против Демидова», но у Ивана большое будущее, в НХЛ его поправят. Так же было с Мичковым»
1вчера, 17:01
Главные новости
Михаил Дегтярев: «Путин подчеркивал, хоккей – один из любимых видов спорта в стране. Это часть культуры и символ наших традиций. Мы под давлением, но общими усилиями его прервем»
59 минут назад
Ротенберг о «России 25»: «Хочу поблагодарить «Роснефть» и ЦСКА, СКА и «Газпром», другие клубы – 10 из них делегировали игроков. Постараемся сыграть в нашей манере – в яркий хоккей»
824 минуты назад
Кубок Гагарина. «Трактор» принимает «Динамо» Москва в 1-м матче серии 1/2 финала. 0:1 – Уил забил. Онлайн-трансляция
10224 минуты назадLive
Дегтярев с юными хоккеистами и фигуристами высадил деревья на базе в Новогорске: «Ребята обязательно вернутся сюда в составе сборных, надеюсь»
658 минут назадФото
💣 «Питтсбург» расстался с Салливаном. Тренер возглавлял команду с 2015 года и дважды брал с ней Кубок Стэнли
48сегодня, 13:21
ЧМ-2025. Дивизион 1А. Польша играет с Японией, Румыния против Великобритании, Украина по буллитам победила Италию
34сегодня, 13:11Live
Сен-Луи о 2:5 с «Вашингтоном»: «НХЛ хочет избавиться от приукрашиваний, но некоторые удаления «Монреаля» было тяжело видеть. Жаль команду, мы стойко перенесем поражение»
10сегодня, 12:36
Кубок Стэнли. «Тампа» сыграет с «Флоридой», «Даллас» примет «Колорадо»
10сегодня, 12:14
«Металлург» продлил контракт с Ореховым на 2 года. У защитника 11+18 за 70 игр в сезоне КХЛ
6сегодня, 12:10
Ротенберг о травмах в КХЛ: «Вопрос в трактовках и судействе – надо сделать другие правила, что‑то подкорректировать. Ребята теряют форму и не могут радовать болельщиков»
14сегодня, 11:56
Ко всем новостям
Последние новости
Орехов получит 77 млн рублей от «Металлурга» за 2 года (Артур Хайруллин)
39 минут назад
Директор «Спартака» о контрактах: «Заинтересованы сохранить Вишневского, Ружичку, Локтионова, Рубцова, Галимова, Ефремова и Савикова. У нас больше месяца на переговоры»
7сегодня, 12:46
Бушар забил 2 гола в двух матчах плей-офф подряд. Игрок «Эдмонтона» стал 4-м защитником в истории НХЛ с этим достижением
2сегодня, 11:04
Мэйсек получит 65 млн рублей от «Автомобилиста» за следующий сезон (Артур Хайруллин)
4сегодня, 10:17
Драйзайтль о камбэке с «Лос-Анджелесом»: «Никогда не сдадимся, такой у «Эдмонтона» менталитет. Мы уже показали это, может, даже слишком»
6сегодня, 08:48
Карбери о 5:2 с «Монреалем»: «Понравилась игра «Вашингтона», исключая спецбригады. Все детали были хороши»
2сегодня, 08:15
Свечников о хет-трике в матче с «Нью-Джерси»: «Для меня этот сезон складывался довольно тяжело. Но сейчас, в плей-офф, настало мое время»
3сегодня, 07:55
Бушар сравнял счет в 4-м матче серии с «Лос-Анджелесом» на 59:31. Ранее «Эдмонтон» только однажды перевел игру плей-офф в овертайм еще позже
2сегодня, 07:40Видео
Плотников о приглашении в состав «России 25»: «За сборную России всегда приятно выступать. Тем более, возможно, нам скоро снова дадут путь на ЧМ»
7сегодня, 07:25
Кузьменко без очков в 4-м матче серии с «Эдмонтоном»: 1 бросок и 2 хита за 19:38 при 4:04 в большинстве
сегодня, 06:45