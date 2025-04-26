Депутат Обухов про Овечкина: «Лучше бы российский спорт прославляли в России. Если на Марсе – тоже неплохо, если там будут цвести наши яблони»
Депутат Сергей Обухов высказался относительно Александра Овечкина.
В этом сезоне нападающий «Вашингтона» установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив Уэйна Гретцки.
«Лучше бы российский спорт прославляли в России. Если на Марсе будут – тоже неплохо. Если там будут цвести наши яблони.
Я за любое прославление нашего спорта: хоть на Фиджи, хоть в Канаде, хоть на Марсе. Но лучше все-таки у себя, в России», – сказал депутат КПРФ Сергей Обухов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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