Депутат Обухов про Овечкина: «Лучше бы российский спорт прославляли в России. Если на Марсе – тоже неплохо, если там будут цвести наши яблони»

Депутат Сергей Обухов высказался относительно Александра Овечкина.

В этом сезоне нападающий «Вашингтона » установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ , опередив Уэйна Гретцки.

«Лучше бы российский спорт прославляли в России. Если на Марсе будут – тоже неплохо. Если там будут цвести наши яблони.

Я за любое прославление нашего спорта: хоть на Фиджи, хоть в Канаде, хоть на Марсе. Но лучше все-таки у себя, в России», – сказал депутат КПРФ Сергей Обухов.