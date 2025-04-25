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  • Хеллибак пропустил 6 шайб после 25 бросков «Сент-Луиса» в 3-м матче серии и был заменен. У него не менее 3 пропущенных голов в 11 из 12 последних матчей в плей-офф
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Хеллибак пропустил 6 шайб после 25 бросков «Сент-Луиса» в 3-м матче серии и был заменен. У него не менее 3 пропущенных голов в 11 из 12 последних матчей в плей-офф

Коннор Хеллибак пропустил 6 шайб после 25 бросков «Сент-Луиса» и был заменен.

Вратарь «Виннипега» вышел в старте на третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли против «Блюз» (2:7, 2-1). 

После шестой шайбы «блюзменов» на 51-й минуте американец был заменен на Эрика Комри, за оставшееся время отразившего 2 броска из 3. 

Хеллибак пропускал не менее 3 шайб и отражал менее 90% бросков в 11 из 12 последних матчах за «Джетс» в плей-офф (2023 – игры со второй по пятую в серии первого раунда с «Вегасом»; 2024 – игры с первой по пятую в серии первого раунда с «Колорадо»; 2025 – первая и третья игры в серии первого раунда с «Сент-Луисом»). 

Напомним, что по итогам минувшего регулярного чемпионата НХЛ двукратный обладатель «Везины» Хеллибак выиграл «Дженнингс Трофи» (приз вратарю самой мало пропускающей команды), занял 1-е место в лиге по числу побед (47), матчей на ноль (8) и коэффициенту надежности (2,00), а также 2-е место по проценту сэйвов (92,5%).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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