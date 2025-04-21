  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» при 2-3 в серии, «Спартак» сыграет с «Салаватом» при 3-2
30

Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» при 2-3 в серии, «Спартак» сыграет с «Салаватом» при 3-2

«Авангард» примет «Локомотив» в 6-м матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

Также в понедельник «Спартак» сыграет с «Салаватом Юлаевым». 

Кубок Гагарина

Второй раунд

Счет в серии: 2-3

Счет в серии: 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoКубок Гагарина
результаты матчей
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoАвангард
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Свечников забил 16-й гол в плей-офф НХЛ и вышел на 20-е место среди россиян, обогнав Семина и Брылина
18 минут назад
Кожевников о «Салавате»: «Как и говорил, 2-й раунд – потолок. Команда играет полутора звеньями, зависима от легионеров, а в плей-офф это не работает»
1653 минуты назад
Капризов сделал 2 передачи в 1-м матче серии с «Вегасом». У него 1 бросок, 3 блока, 1 хит и «+1» за 21:47
2сегодня, 05:10Видео
Дорофеев забил 1-й гол в плей-офф НХЛ в 1-м матче серии с «Миннесотой». Это была 2-я игра форварда «Вегаса» в Кубке Стэнли
5сегодня, 04:55Видео
Кубок Стэнли. «Каролина» победила «Нью-Джерси», «Торонто» забил 6 голов «Оттаве», «Вегас» обыграл «Миннесоту»
240сегодня, 04:48
Зуб дебютировал в плей-офф НХЛ: 3 броска, 1 блок, 3 потери и «+1» за 20:57 в матче с «Торонто»
3сегодня, 03:58
«Торонто» трижды забил «Оттаве» в большинстве в 1-м матче серии, реализовав 50% попыток. Для «Лифс» это 1-й такой случай в плей-офф с 1999 года
1сегодня, 03:00
Где все 897 шайб Овечкина? Найдите их – получите джерси и автограф!
вчера, 22:00Спецпроект
Свечников забил гол в 1-м матче серии с «Нью-Джерси». У него 5 бросков, «плюс 1», 1 хит и 1 блок за 14:23
4вчера, 21:59Видео
Драйзайтль – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Hockey News, Хеллибак – 2-й, Кучеров – 3-й, Маккиннон – 4-й
38вчера, 21:53
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард фарма «Далласа» Блюмель стал лучшим снайпером регулярки АХЛ. У 24-летнего чеха 39 шайб в 67 играх
19 минут назад
Форвард фарма «Сан-Хосе» Потуральски в 3-й раз стал лучшим бомбардиром регулярки АХЛ – 73 очка в 59 играх. Он 3-й игрок лиги с таким достижением
31 минуту назад
«Спартак» – «Салават Юлаев». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
8сегодня, 05:50
«Авангард» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
1сегодня, 05:45
Тренин применил 8 силовых приемов за 10:45 в 1-м матче серии с «Вегасом». У «Миннесоты» в сумме 54 хита против 29 у соперника
сегодня, 05:20
Беруби о 3 голах «Торонто» в большинстве в матче с «Оттавой»: «Мы хорошо доводим шайбу до игроков, находящихся у ворот. Таварес и Найз очень эффективны в этой роли»
сегодня, 04:35
Дебур о «Далласе» после 1:5 в 1-м матче серии с «Колорадо»: «Лучшая наша игра за последние 3-4 недели. Соперник стал сильнее, чем год назад. Тогда у них не было Блэквуда»
сегодня, 04:25
Райлли забил 12-й гол за «Торонто» в плей-офф и делит с Сальмингом 2-е место среди защитников в истории клуба. Рекорд у Тернбулла – 13
сегодня, 03:50
Вратарь «Торонто» Столарц отразил 31 из 33 бросков «Оттавы» в 1-й игре серии. Он впервые вышел в старте на матч плей-офф – в 31 год
1сегодня, 03:35
Станковен – 2-й игрок в истории «Каролины» с дублем в 1-м матче в плей-офф за клуб. Свечников был 1-м
сегодня, 03:20