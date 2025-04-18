Вячеслав Фетисов: «Президент сказал: хватит тащить деньги из семей. Надо сделать хоккей доступным. Мне в свое время государство дало клюшку и коньки, почему сегодня не можем этого сделать?»

Вячеслав Фетисов отметил, что хоккей является очень дорогим видом спорта.

– Можно ли говорить, что мы меняем ситуацию, чтобы мальчишки не мечтали уехать куда-то делать карьеру, в том числе и наблюдая за успехами каких-то известных на весь мир хоккеистов, а чтобы они понимали, что они смогут и в России достичь таких высот?

– Для этого, во-первых, надо сделать хоккей доступным. Это одна из тем, и президент на недавнем заседании по спорту сказал: хватит тащить деньги из семей. То есть хоккей сегодня стал недоступен, он очень дорогой вид спорта.

Если мне и всем великим хоккеистам в свое время государство дало клюшку и коньки, почему мы сегодня этого не можем сделать? Это что, большие затраты такие? Да за контракт одного хоккеиста любого топового клуба можно обеспечить экипировкой всех детей, которые хотят играть.

– Вы же наверняка неоднократно задавали эти вопросы.

– Кому?

– Не знаю. Депутатам, политикам, чиновникам.

– Я сам депутат Государственной Думы и знаю, что происходит. У меня детская спортивная школа тоже своя есть в Домодедово. Там мы стараемся учесть эти моменты социального неравенства, хотя какая-то символическая плата там все-таки присутствует.

Но смотрите: дети из многодетных семей – бесплатно, экипировку мы им выдаем, девочки – бесплатно, экипировку мы выдаем. И те, кто попадает в сложную ситуацию, ну, папу потерял, школа сразу берет этого ребенка на свое обеспечение. То есть реагирование по ситуации тоже очень важно.

Другая проблема – это юношеский и молодежный хоккей. У нас много детей каждый год, закончив детскую спортивную школу, не знают, куда им двигаться. И здесь срочно требуется создание системы студенческого спорта. Да, это тема, которая сегодня требует системного решения.

Но и наша профессиональная лига КХЛ не должна оставаться в стороне, есть перспектива развития наших ребят внутри страны, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.