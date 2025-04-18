  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вячеслав Фетисов: «Президент сказал: хватит тащить деньги из семей. Надо сделать хоккей доступным. Мне в свое время государство дало клюшку и коньки, почему сегодня не можем этого сделать?»
88

Вячеслав Фетисов: «Президент сказал: хватит тащить деньги из семей. Надо сделать хоккей доступным. Мне в свое время государство дало клюшку и коньки, почему сегодня не можем этого сделать?»

Вячеслав Фетисов отметил, что хоккей является очень дорогим видом спорта.

– Можно ли говорить, что мы меняем ситуацию, чтобы мальчишки не мечтали уехать куда-то делать карьеру, в том числе и наблюдая за успехами каких-то известных на весь мир хоккеистов, а чтобы они понимали, что они смогут и в России достичь таких высот?

– Для этого, во-первых, надо сделать хоккей доступным. Это одна из тем, и президент на недавнем заседании по спорту сказал: хватит тащить деньги из семей. То есть хоккей сегодня стал недоступен, он очень дорогой вид спорта. 

Если мне и всем великим хоккеистам в свое время государство дало клюшку и коньки, почему мы сегодня этого не можем сделать? Это что, большие затраты такие? Да за контракт одного хоккеиста любого топового клуба можно обеспечить экипировкой всех детей, которые хотят играть.

– Вы же наверняка неоднократно задавали эти вопросы.

– Кому?

– Не знаю. Депутатам, политикам, чиновникам.

– Я сам депутат Государственной Думы и знаю, что происходит. У меня детская спортивная школа тоже своя есть в Домодедово. Там мы стараемся учесть эти моменты социального неравенства, хотя какая-то символическая плата там все-таки присутствует. 

Но смотрите: дети из многодетных семей – бесплатно, экипировку мы им выдаем, девочки – бесплатно, экипировку мы выдаем. И те, кто попадает в сложную ситуацию, ну, папу потерял, школа сразу берет этого ребенка на свое обеспечение. То есть реагирование по ситуации тоже очень важно.

Другая проблема – это юношеский и молодежный хоккей. У нас много детей каждый год, закончив детскую спортивную школу, не знают, куда им двигаться. И здесь срочно требуется создание системы студенческого спорта. Да, это тема, которая сегодня требует системного решения.

Но и наша профессиональная лига КХЛ не должна оставаться в стороне, есть перспектива развития наших ребят внутри страны, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «КП Спорт»
logoВячеслав Фетисов
детский хоккей
Политика
logoВладимир Путин
женский хоккей
Студенческая хоккейная лига
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов про обвинения Панарина в сексуальном насилии: «Надеюсь, это фэйковая история. Артемий – талантливый парень. На него сильно рассчитывают и «Рейнджерс», и болельщики»
4сегодня, 15:34
Вячеслав Фетисов: «Кучеров является лучшим игроком НХЛ – это всем известно. Самый сбалансированный хоккеист. Считаю его главным претендентом на «Харт»
9сегодня, 09:55
Фетисов о Демидове в НХЛ: «Наших спортсменов прессуют везде. Поручение президентов было, чтобы отрегулировали отъезд хоккеистов. Куча вопросов, и нет ответов»
33вчера, 14:05
Главные новости
Овечкин повторил рекорд Хоу по голам за сезон в 39+ лет
46 минут назад
«СКА-1946» вышел в полуфинал Кубка Харламова, обыграв «Локо» 3-0 в серии. Клуб из Петербурга выиграл все 6 матчей в этом плей-офф
527 минут назад
«Ак Барс» – «Динамо» Москва – 1:3. У Сикьюры дубль. Онлайн-трансляция
3346 минут назадLive
Фетисов о Демидове в НХЛ: «Что болельщикам Питера осталось? Что мы взамен получили? Может, деньги или решение, что нас пустят на Олимпиаду? Мы почему себя не уважаем-то в этой ситуации?»
2746 минут назад
Дмитрий Васильев про слова Даугавиньша о России: «Хорошо, если Латвия откажется от участия в ОИ, воздух будет чище. Еще лучше, если и Чехия пропустит турнир. Русофобов не будет»
4сегодня, 17:35
Хеллибак занял 1-е место в регулярке с 47 победами, Василевский – 2-й с 38, Бобровский – 4-й с 33. Сорокин вошел в топ-10 среди вратарей с 30 выигранными матчами
5сегодня, 17:21
Кубок Гагарина. «Трактор» в гостях у «Динамо» Минск, «Ак Барс» против «Динамо» Москва
508сегодня, 16:30Live
Василевский и Шестеркин разделили 2-е место по числу шатаутов в регулярке (6), Хеллибак – 1-й с 8 сухими матчами
9сегодня, 16:19
Губерниев про слова Даугавиньша о России на ОИ: «Насрать на него десять куч. Думаю, Трамп точно прислушается к мнению этого латышского парня, а президент МОК уже вылетает на аудиенцию»
11сегодня, 15:59
Фетисов про обвинения Панарина в сексуальном насилии: «Надеюсь, это фэйковая история. Артемий – талантливый парень. На него сильно рассчитывают и «Рейнджерс», и болельщики»
4сегодня, 15:34
Ко всем новостям
Последние новости
Коньков о «Салавате»: «У них перекос на звено лидеров. Они классно играют, делают результат, но поддержки от других звеньев не хватает»
356 минут назад
Егор Афанасьев: «Судейских ошибок хватает и в России, и в Америке. В КХЛ судейство на хорошем уровне»
2сегодня, 16:59
Дмитрий Васильев про обвинения Панарина в сексуальном насилии: «Наше восприятие отношений между мужчиной и женщиной одно, а в Америке – другое. Возможно, ей просто захотелось заработать денег»
15сегодня, 16:36
Плющев о Мичкове: «Я никогда не критиковал его, лишь говорил, что следует внимательнее слушать тренера. Он талантливый игрок, который не по заслугам в России был опущен некоторыми специалистами»
8сегодня, 15:49
Плющев о судействе 4-го матча «Спартака» и «Салавата»: «Пусть сами разбираются в своем компоте. Слишком много нареканий было по сезону, да и в плей‑офф вопросы возникали»
2сегодня, 14:31
Филатов считает, что «Тампа» обыграет «Флориду» со счетом 4-3: «Неизвестно, как вольется Ткачак. Маршанд не играет так, как ожидали. Не будет повторения прошлогодней истории»
1сегодня, 14:21
Вайсфельд об 1-3 в серии «Салавата»: «Сложная ситуация, но не такая безнадежная, как у «Авангарда». Плохо играют, потому что иностранцы действуют ниже уровня и голкипер не выручает»
12сегодня, 11:55
Максим Рыбин: «Не вижу, как Грицюк может пригодиться в «Нью-Джерси» – специфическая команда. Есть ощущение, что он вернется в СКА»
7сегодня, 11:45
Филатов считает, что «Вашингтон» пройдет «Монреаль» со счетом 4-3: «Канадиенс» не смогут преподнести сенсацию. Серия может затянуться, но дальше пройдут «Кэпиталс»
8сегодня, 10:20
20-летний Суниев провел дебютный матч в НХЛ. Он 65-й сыгравший россиянин в этом сезоне, в прошлом было 66
2сегодня, 09:35