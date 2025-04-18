Экс-глава ИИХФ Фазель предложил создать клуб КХЛ в Армении: «Команда в Ереване – почему нет? Отличный способ представлять страну – игроки из Северной Америки и России»
Бывший глава Международной федерации хоккея выступил на пресс-конференции в Ереване, где проходит чемпионат мира в пятом дивизионе.
«Отличный способ достойно представлять страну – найти путь, как привлечь игроков из Северной Америки и России. У вас была бы очень-очень хорошая команда.
Если вы создадите профессиональную лигу... Знаю, что существует КХЛ в России.
Так почему бы не создать команду КХЛ в Армении, в которой играли бы армянские игроки. Проведут здесь два года – и смогут выступать за сборную страны на чемпионате мира.
Так сделал Китай. «Куньлунь» играет в КХЛ. Китайцы выдали паспорта своим хоккеистам для Олимпиады – может, вы помните, это была довольно спорная ситуация.
У Китая есть проблема – они не разрешают двойное гражданство.
А в Армении, насколько я знаю, двойное гражданство разрешено, так ведь? Значит, для вас это было бы проще. Создать команду КХЛ в Ереване – почему нет?» – сказал почетный президент ИИХФ Рене Фазель.
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