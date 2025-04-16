Мэттьюс забил 400 голов в НХЛ за 628 матчей, Овечкин – за 634, Гретцки – за 436
Остон Мэттьюс забил 400-й гол в НХЛ.
Нападающий «Торонто» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:0).
Гол на 59-й минуте в третьем периоде в пустые ворота стал 32-м в этом сезоне и 400-м в лиге для американского форварда.
27-летний хоккеист шестым по скорости забросил 400 шайб в НХЛ – для этого ему потребовалось 628 матчей.
Быстрее это делали Уэйн Гретцки (436), Майк Босси (506), Марио Лемье (508), Бретт Халл (520) и Яри Курри (608).
Александр Овечкин забил 400 голов в НХЛ за 634 матча.
Капитан «Вашингтона» ранее превзошел рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионах. В активе россиянина 896 голов, у канадца – 894.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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