Гру после трех отменных голов «Трактора»: «Судьи в России не подвержены влиянию извне – мне это нравится. Легко отменять голы, которые и так не должны быть засчитаны»

Бенуа Гру ответил на вопрос о судьях в КХЛ.

«Трактор» обыграл минское «Динамо» (4:3 ОТ, 2-0) во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина. В ходе игры судьи отменили три гола уральской команды.

– Вы весь сезон спокойно общались с судьями. Сегодня сложно было сдержаться?

– Наверное, я удивлю своим ответом. Сегодня мы видели две команды, которые упорно боролись на льду, боролись за любое преимущество в каждом эпизоде.

Что мне нравится в судьях в России, что они не подвержены никакому влияния извне. И они судят игру так, как они видят. Вам это может нравиться или нет, но они судят так, как видят, они выполняют свою работу.

Учитывая тот уровень игр, который сейчас есть, и то внимание, которое на них обращено, любое их решение будет рассматриваться под лупой.

Думаю, что все в порядке. Судьи контролируют ситуацию и делают свою работу. Не всегда все будут довольны теми или иными решениями.

– Было ли у вас в карьере, чтобы за матч отменяли три шайбы?

– Легко отменять голы, которые и так не должны быть засчитаны.

Я уже встречался с этим – правда, много лет назад. В овертайме отменили три гола: два гола из них были забиты нашей командой, один – соперниками.

Тогда я руководил «Сиракьюзом» в игре с «Сент-Джонсом». Запомнился этот матч именно тем, что мы в итоге победили, – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .