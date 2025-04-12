Дегтярев о матче КХЛ и НХЛ: «Работа идет на низовом уровне. Календарь – главный предмет обсуждения. Также вопросы: коммерческие права на трансляции, билетная программа, промоушен»

Михаил Дегтярев высказался об организации матча между КХЛ и НХЛ.

В марте Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, в рамках которого американский президент поддержал предложение президента России об организации матчей в США и России между российскими и американскими хоккеистами из НХЛ и КХЛ.

«Календарь – это сейчас самый главный предмет для обсуждения.

Также рабочие вопросы: коммерческие права на трансляции, билетная программа, промоушен и так далее.

Работа идет на рабочем, низовом уровне. Как только будут согласованы детали, общественность об этом узнает», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Песков о матче КХЛ и НХЛ: «Никакой конкретики нет, идея чисто гипотетическая была высказана. Как можно критиковать то, чего нет?»

Ого, Путин и Трамп договорились о матчах между игроками НХЛ и КХЛ. Чего ждать?