Дегтярев о матче КХЛ и НХЛ: «Работа идет на низовом уровне. Календарь – главный предмет обсуждения. Также вопросы: коммерческие права на трансляции, билетная программа, промоушен»
В марте Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, в рамках которого американский президент поддержал предложение президента России об организации матчей в США и России между российскими и американскими хоккеистами из НХЛ и КХЛ.
«Календарь – это сейчас самый главный предмет для обсуждения.
Также рабочие вопросы: коммерческие права на трансляции, билетная программа, промоушен и так далее.
Работа идет на рабочем, низовом уровне. Как только будут согласованы детали, общественность об этом узнает», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.
Песков о матче КХЛ и НХЛ: «Никакой конкретики нет, идея чисто гипотетическая была высказана. Как можно критиковать то, чего нет?»
Ого, Путин и Трамп договорились о матчах между игроками НХЛ и КХЛ. Чего ждать?
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