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Овечкин номинирован на приз НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею. Обладатель «Билл Мастертон Трофи» станет известен в июне

Александр Овечкин номинирован на приз за высокое мастерство и верность хоккею.

Каждая команда выдвинула по одному кандидату на «Билл Мастертон Трофи». «Вашингтон» номинировал 39-летнего капитана команды.

Ранее стало известно, что в число претендентов вошли Джон Таварес («Торонто»), Марк-Андре Флери («Миннесота»), Шон Монахан («Коламбус») и другие игроки.

В текущем сезоне Овечкин провел 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 69 (42+27) очков при полезности «плюс 17». Обладатель трофея станет известен в июне.

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Федотов, Таварес, Флери, Стаал, Монахан, Перрон, Райлли номинированы на «Билл Мастертон Трофи». Приз вручают за высокое мастерство и верность хоккею

Опубликовал: Максим Федер
Источник: TSN
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoШон Монахан
logoНХЛ
logoДжон Таварес
logoМарк-Андре Флери
TSN
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