Овечкин номинирован на приз НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею. Обладатель «Билл Мастертон Трофи» станет известен в июне
Александр Овечкин номинирован на приз за высокое мастерство и верность хоккею.
Каждая команда выдвинула по одному кандидату на «Билл Мастертон Трофи». «Вашингтон» номинировал 39-летнего капитана команды.
Ранее стало известно, что в число претендентов вошли Джон Таварес («Торонто»), Марк-Андре Флери («Миннесота»), Шон Монахан («Коламбус») и другие игроки.
В текущем сезоне Овечкин провел 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 69 (42+27) очков при полезности «плюс 17». Обладатель трофея станет известен в июне.
Овечкин о рекордной шайбе: «Красивый гол, я всю душу вложил в бросок. «Вашингтон» будет бороться за Кубок Стэнли – приложим все силы, чтобы его выиграть»
Федотов, Таварес, Флери, Стаал, Монахан, Перрон, Райлли номинированы на «Билл Мастертон Трофи». Приз вручают за высокое мастерство и верность хоккею
Опубликовал: Максим Федер
Источник: TSN
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