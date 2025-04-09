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  • Шесть бывших вратарей СКА вышли во 2-й раунд Кубка Гагарина: Серебряков, Самонов, Мельничук, Подъяпольский, Бердин, Николаев
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Шесть бывших вратарей СКА вышли во 2-й раунд Кубка Гагарина: Серебряков, Самонов, Мельничук, Подъяпольский, Бердин, Николаев

Шесть экс-голкиперов СКА вышли во 2-й раунд Кубка Гагарина, а петербуржцы – нет.

Петербургский клуб проиграл московскому «Динамо» (2-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина и завершил сезон. 

Никита Серебряков и Михаил Бердин могут сыграть во 2-м раунде плей-офф в составе «Авангарда» – против «Локомотива», за который выступает Алексей Мельничук. Отметим, что Бердин и Мельничук пока не выходили на лед в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. 

Александр Самонов защищает ворота «Салавата», который во 2-м раунде будет противостоять «Спартаку». За красно-белых играет Дмитрий Николаев.

Кроме того, Владислав Подъяпольский в составе «Динамо» примет участие в серии с «Ак Барсом». 

Все голкиперы ранее выступали в составе СКА. Серебряков перешел в «Авангард» по ходу этого сезона. Самонов выступал за петербургскую команду с 2019 по 2023 год. 

Мельничук провел в СКА два года и ушел в сезоне-2019/20. Подъяпольский сыграл 15 матчей за армейцев в регулярке-2022/23. 

На счету Михаила Бердина 14 матчей в составе СКА в регулярном сезоне-2020/21. Дмитрий Николаев выступал за петербуржцев 2 сезона и ушел в 2023 году. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Самонов
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