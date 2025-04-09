Шесть бывших вратарей СКА вышли во 2-й раунд Кубка Гагарина: Серебряков, Самонов, Мельничук, Подъяпольский, Бердин, Николаев

Шесть экс-голкиперов СКА вышли во 2-й раунд Кубка Гагарина, а петербуржцы – нет.

Петербургский клуб проиграл московскому «Динамо» (2-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина и завершил сезон.

Никита Серебряков и Михаил Бердин могут сыграть во 2-м раунде плей-офф в составе «Авангарда » – против «Локомотива », за который выступает Алексей Мельничук . Отметим, что Бердин и Мельничук пока не выходили на лед в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

Александр Самонов защищает ворота «Салавата », который во 2-м раунде будет противостоять «Спартаку ». За красно-белых играет Дмитрий Николаев .

Кроме того, Владислав Подъяпольский в составе «Динамо » примет участие в серии с «Ак Барсом».

Все голкиперы ранее выступали в составе СКА. Серебряков перешел в «Авангард» по ходу этого сезона. Самонов выступал за петербургскую команду с 2019 по 2023 год.

Мельничук провел в СКА два года и ушел в сезоне-2019/20. Подъяпольский сыграл 15 матчей за армейцев в регулярке-2022/23.

На счету Михаила Бердина 14 матчей в составе СКА в регулярном сезоне-2020/21. Дмитрий Николаев выступал за петербуржцев 2 сезона и ушел в 2023 году.