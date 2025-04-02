Ротенберг показал, как забрасывает мяч в баскетбольное кольцо под песню «Золотые купола» группы «Бутырка»: «Плей-офф 25»
Роман Ротенберг показал, как забрасывает мяч в баскетбольное кольцо.
Главный тренер СКА выложил видео, на котором забрасывает мяч. На фоне играет песня «Золотые купола» группы «Бутырка».
«Плей-офф 25», – подписал ролик Роман Ротенберг.
На данный момент СКА уступает «Динамо» в серии со счетом 1-2.
4-й матч состоится сегодня, начало – в 19:00 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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