Ротенберг показал, как забрасывает мяч в баскетбольное кольцо под песню «Золотые купола» группы «Бутырка»: «Плей-офф 25»

Роман Ротенберг показал, как забрасывает мяч в баскетбольное кольцо.

Главный тренер СКА выложил видео, на котором забрасывает мяч. На фоне играет песня «Золотые купола» группы «Бутырка».

«Плей-офф 25», – подписал ролик Роман Ротенберг .

На данный момент СКА уступает «Динамо» в серии со счетом 1-2.

4-й матч состоится сегодня, начало – в 19:00 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.