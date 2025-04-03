Овечкин обогнал Маска, Месси и Дзюбу по количеству упоминаний в СМИ в марте, по данным «Дзен Новостей»

Александр Овечкин обогнал Илона Маска по числу упоминаний в новостях.

Нападающий «Вашингтона» в марте 2025 года обошел по количеству упоминаний в новостях миллиардера Илона Маска. Число сообщений про хоккеиста в СМИ выросло в 1,5 раза по сравнению с февралем и превысило 5,8 тысячи, сообщает «Р-Спорт » со ссылкой на «Дзен».

«По данным «Дзен Новостей», в марте 2025 года число публикаций про хоккеиста Александра Овечкина в СМИ увеличилось в 1,5 раза по сравнению с февралем и составило 5809 в сравнении с 3826 месяцем ранее.

По этому показателю он опередил не только российских и зарубежных спортсменов, но и популярных общественных деятелей и предпринимателей. Так, по количеству упоминаний в новостях Овечкин обошел Илона Маска на 10%», – сообщили в «Дзене».

Там также отметили, что хоккеиста упоминали в СМИ в 1,6 раза чаще, чем футболиста Артема Дзюбу, и в 6,3 раза чаще, чем Лионеля Месси.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).