Овечкин обогнал Маска, Месси и Дзюбу по количеству упоминаний в СМИ в марте, по данным «Дзен Новостей»
Нападающий «Вашингтона» в марте 2025 года обошел по количеству упоминаний в новостях миллиардера Илона Маска. Число сообщений про хоккеиста в СМИ выросло в 1,5 раза по сравнению с февралем и превысило 5,8 тысячи, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на «Дзен».
«По данным «Дзен Новостей», в марте 2025 года число публикаций про хоккеиста Александра Овечкина в СМИ увеличилось в 1,5 раза по сравнению с февралем и составило 5809 в сравнении с 3826 месяцем ранее.
По этому показателю он опередил не только российских и зарубежных спортсменов, но и популярных общественных деятелей и предпринимателей. Так, по количеству упоминаний в новостях Овечкин обошел Илона Маска на 10%», – сообщили в «Дзене».
Там также отметили, что хоккеиста упоминали в СМИ в 1,6 раза чаще, чем футболиста Артема Дзюбу, и в 6,3 раза чаще, чем Лионеля Месси.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
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