Маккиннон набрал 0+1 против «Калгари». Форвард «Колорадо» на 1 балл опередил Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ
Нэтан Маккиннон опередил Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.
Нападающий «Колорадо» сделал передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (2:3 Б).
Канадец также нанес три броска по воротам и провел 23:28 на льду (2:58 – в большинстве).
За счет голевой передачи в этой игре Нэтан Маккиннон набрал 110-й (30+80) балл в 75 матчах сезона и возглавил гонку бомбардиров НХЛ, опередив Никиту Кучерова.
Форвард «Тампы» имеет в активе 109 (33+76) очков в 69 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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