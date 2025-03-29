НХЛ. «Рейнджерс» в гостях у «Анахайма», «Коламбус» и «Ванкувер» сыграли 7:6, «Каролина» обыграла «Монреаль»
«Анахайм» принимает «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Каролина» победила «Монреаль» (4:1), «Коламбус» обыграл «Ванкувер» (7:6 Б), «Юта» уступила «Флориде» (1:2 ОТ) в гостях.
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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