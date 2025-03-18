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Тардиф об обсуждении допуска сборной России на Олимпиаду-2026: «Встреча с новым президентом МОК пройдет после сессии»

Глава ИИХФ рассказал, когда встретится с президентом МОК по допуску россиян.

Выборы нового президента МОК состоятся в рамках сессии организации в Афинах 20 марта.

«На сессии МОК буду я и генеральный секретарь ИИХФ. Встреча с новым президентом МОК пройдет после сессии, никаких отдельных встреч с ним на ней не запланировано», – сообщил Люк Тардиф в ответ вопрос, когда состоится встреча с новым президентом МОК по вопросу допуска россиян.

На пост президента МОК претендуют вице-президент организации Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), член исполкома МОК Кирсти Ковентри (Зимбабве), президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу (Великобритания), президент Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян (Франция), член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн (Иордания), президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш (Швеция/Великобритания), президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ (Япония).

Сборные России по хоккею отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ с весны 2022 года. Решение об участии команды в Олимпиаде-2026 пока не принято.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
logoМОК
logoолимпийский хоккейный турнир
logoИИХФ
logoЛюк Тардиф
logoСборная России по хоккею с шайбой
ТАСС
logoОлимпиада-2026
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