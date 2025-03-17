Драйзайтль набрал очки в 18-м матче подряд – новый рекорд «Эдмонтона» в XXI веке. Среди европейцев в истории НХЛ длиннее серии были лишь у Сундина и Штястны

Леон Драйзайтль набрал очки в 18-м матче подряд – рекорд «Эдмонтона» в XXI веке.

Форвард «Эдмонтона » сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Рейнджерс » (3:1).

На счету 29-летнего немецкого нападающего 101 (49+52) очка в 67 играх в текущем сезоне. Он идет на втором месте в гонке бомбардиров лиги, уступая 2 очка Нэтану Маккиннону из «Колорадо».

Текущая результативная серия Драйзайтля – 18 матчей (14+13 на отрезке).

Леон обновил клубный рекорд по продолжительности серии игр с очками в текущем столетии. Ранее две серии по 17 игр (2021/22, 2022/23) было у Коннора Макдэвида .

Исторический рекорд клуба принадлежит Уэйну Гретцки (1983/84, 51 матч, 61+92 на отрезке, рекорд лиги в целом).

Среди европейцев в истории лиги серия Драйзайтля уступает только достижениям Матса Сундина (1992/93, «Квебек», 30 игр) и Петера Штястны (1983/84, «Квебек», 19 игр).