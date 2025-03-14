Панарин сделал пас на победный гол в матче против «Миннесоты». Он продлил серию игр с очками до 7 – 5+5 на отрезке
Артемий Панарин сделал пас на победный гол в матче с «Миннесотой».
Форвард «Рейнджерс» ассистировал Брэйдену Шнайдеру в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:2 ОТ).
33-летний россиянин продлил результативную серию до 7 игр (10 очков на отрезке, 5+5). Всего в текущем сезоне у него 69 (28+41) баллов в 64 матчах.
Сегодня Панарин (20:06, 4:39 – в большинстве, «+2») отметился 1 броском в створ и трижды промахнулся. Также допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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