Панарин сделал пас на победный гол в матче против «Миннесоты». Он продлил серию игр с очками до 7 – 5+5 на отрезке

Артемий Панарин сделал пас на победный гол в матче с «Миннесотой».

Форвард «Рейнджерс » ассистировал Брэйдену Шнайдеру в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:2 ОТ).

33-летний россиянин продлил результативную серию до 7 игр (10 очков на отрезке, 5+5). Всего в текущем сезоне у него 69 (28+41) баллов в 64 матчах.

Сегодня Панарин (20:06, 4:39 – в большинстве, «+2») отметился 1 броском в створ и трижды промахнулся. Также допустил 1 потерю.