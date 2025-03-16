У «Бостона» 12 бросков в створ в матче с «Тампой». Это 2-й среди худших результатов команды в регулярках

«Бостон» завершил матч с «Тампой» с 12 бросками в створ ворот.

«Брюинс» уступили «Лайтнинг» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ при соотношении бросков 12:40.

12 бросков команды в створ ворот за матч – второй среди худших результатов команды в регулярках.

Антирекорд был установлен 18 апреля 1999 года – 11 бросков в матче с «Филадельфией» (1:3).

Официальная статистика бросков в НХЛ ведется с сезона-1959/60.