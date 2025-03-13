Карбери – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона по версии ESPN. Арниел и Эвасон – в топ-3
Спенсер Карбери – главный претендент на «Джекс Адамс Трофи» по версии ESPN.
Приз вручается лучшему тренеру НХЛ по итогам регулярного чемпионата. ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов с целью определить фаворита на «Джекс Адамс Трофи».
43-летний тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери назван главным фаворитом на трофей. 63% опрошенных поставили его на первое место.
В топ-3 также вошли Скотт Арниел из «Виннипега» и Дин Эвасон из «Коламбуса».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ESPN
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