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  • Третьяк о передаче Овечкина при пустых воротах «Анахайма»: «Говорят, что он жадный до гола, но сделал ассист Протасу и показал: я мог бы сам забить, но я член команды»
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Третьяк о передаче Овечкина при пустых воротах «Анахайма»: «Говорят, что он жадный до гола, но сделал ассист Протасу и показал: я мог бы сам забить, но я член команды»

Владислав Третьяк оценил ассист Александра Овечкина при пустых воротах «Дакс».

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас забил 3 гола в игре против «Анахайма» (7:4). Это его первый хет-трик в НХЛ.

Третью шайбу он забросил после передачи Александра Овечкина на 60-й минуте матча при пустых воротах у «Дакс». Россиянин также выступил ассистентом при первом голе Протаса.

Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– У нас сейчас все следят Овечкиным, ждут, когда он побьет рекорд Уэйна Гретцки. 

– Ну, весь мир смотрит за Овечкиным, да, действительно, это наша гордость. Все-таки догнать и перегнать Гретцки – я не думаю, что это кому-то еще удастся.

Ну, будем надеяться, что Овечкин перебьет это достижение, потому что у него есть остаток этого сезона, а если нет, то следующий. Это, конечно, выдающееся достижение мирового хоккея.

– В последней игре «Вашингтона» против «Анахайма» Овечкин отдал три голевые передачи, но сам не забил.

– Все говорят, что он такой жадный до гола, а вот он отдал своему партнеру почему? Он сам мог в пустые ворота забить, но отдал передачу белорусу Алексею Протасу, чтобы у того хет-трик получился.

И показал: видите, я мог бы сам забить, но я член команды. А это очень важно, когда есть такой лидер. Это еще раз говорит, что он действительно командный игрок. В хоккее одному делать нечего.

Потому что какой бы ты великий хоккеист не был, забрать шайбу от своих ворот, всех обыграть, а потом забить – это нереально, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Комсомольская правда»
logoУэйн Гретцки
logoАлексей Протас
logoНХЛ
logoАнахайм
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