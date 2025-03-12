Заврагин о 3:1 с «Динамо» Минск: «Сложный соперник, против них всегда трудно играть. У них хорошая команда, которая смогла забросить гол СКА»

Егор Заврагин подвел итоги матча СКА с минским «Динамо» (3:1).

«Очень сложный соперник, против них всегда трудно играть, но мы были готовы к игре с «Динамо ».

У минчан хорошая команда, которая смогла забросить нам гол. В том моменте нам немного не повезло, так как были удаления», – сказал вратарь СКА Егор Заврагин.