Заврагин о 3:1 с «Динамо» Минск: «Сложный соперник, против них всегда трудно играть. У них хорошая команда, которая смогла забросить гол СКА»
Егор Заврагин подвел итоги матча СКА с минским «Динамо» (3:1).
«Очень сложный соперник, против них всегда трудно играть, но мы были готовы к игре с «Динамо».
У минчан хорошая команда, которая смогла забросить нам гол. В том моменте нам немного не повезло, так как были удаления», – сказал вратарь СКА Егор Заврагин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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