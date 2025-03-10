Райлли Смит провел 900-й матч в НХЛ. У форварда «Вегаса» 543 очка в лиге

Райлли Смит провел 900-й матч в НХЛ.

Юбилейной для форварда «Вегаса » стала игра против «Лос-Анджелеса» (5:6). В этом матче он сделал передачу.

Всего на счету Райлли Смита 543 (223+320) очка в 900 играх в регулярных чемпионатах НХЛ .