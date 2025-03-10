Цыплаков против «Анахайма»: 24-й подряд матч без голов, 20-я передача в сезоне, 3 броска в створ, 3 промаха и «минус 1» за 13:54

Максим Цыплаков продлил безголевую серию в НХЛ до 24 матчей.

Форвард «Айлендерс » не забил в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом » (1:4). При этом он ассистировал Тони Деанджело при единственной шайбе своей команды.

В 58 матчах в дебютном сезоне в лиге у 26-летнего Цыплакова 27 (7+20) очков при полезности «+6».

Сегодня Максим (13:54, 2:41 – в большинстве, «минус 1») 3 раза бросил в створ и 3 раза промахнулся, еще 2 его броска заблокировали. На счету форварда 1 блок, 1 силовой прием и 1 потеря.