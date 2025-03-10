Фантилли трижды забил «Рейнджерс». У него 2 хет-трика в сезоне – 1-й случай за 6 лет для игроков НХЛ в возрасте 20 лет или моложе
Адам Фантилли сделал хет-трик в матче с «Рейнджерс» (5:1).
20-летний форвард «Коламбуса» был признан первой звездой матча против клуба из Нью-Йорка (7:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
В 63 играх в сезоне на счету 3-го номера драфта НХЛ-2023 41 (21+20) очко при полезности «+1».
Хет-трик стал для Фантилли вторым за карьеру в лиге. Впервые он отличился в январе текущего года, трижды поразив ворота «Торонто».
Канадец стал первым игроком в лиге за последние 6 лет с двумя хет-триками за сезон в возрасте 20 лет или моложе. В сезоне-2018/19 Патрик Лайне (на тот момент – «Виннипег», 20 лет) отметился тремя хет-триками.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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