Мильштейн о США: «Не нравится, когда помогаем другим странам. Должны помогать согражданам, прежде чем лезть в конфликты и спасать мир во всем мире в то время, когда дома творится бардак»

Агент Дэн Мильштейн поделился мыслями о жизни в США.

– В чем сила Америки и изменилась ли она за 33 года, что ты там живешь?

– В Америке, как и в любой другой стране, есть масса проблем. Америка очень сильно изменилась. Да, я скучаю по хорошим старым временам. Но в то же время мы прогрессируем, работаем, и я очень не согласен со многими законами, которые приняли Соединенные Штаты в последние годы.

Я не поддерживаю то, что наша страна лезет в бизнес других стран.

– Имеешь в виду, что спонсирует международные конфликты?

– Включая международные конфликты. Мне не нравится, когда мы помогаем другим странам. Мы должны помогать нашим согражданам, прежде чем лезть в международные конфликты и спасать мир во всем мире в то время, когда дома творится полный бардак.

– «Полный бардак» – это любят педалировать. Насколько это правда по твоей оценке как гражданина?

– Проблемы есть везде. В Америке ты не должен быть бомжом. В Америке много социальных программ. К сожалению, эти ребята, которые живут в палатках, на улицах и так далее – это стиль жизни. Ты можешь им дать хоромы, можешь построить дом, можешь дать человеку все, но ему это просто не нужно.

В моей компании у нас много социальных проектов. Люди могут получить работу, мы даем работу, и другие компании тоже. Есть полно социальных проектов, где ты можешь получить бесплатную квартиру.

Ты платишь одну треть от зарплаты. Если у тебя зарплата – ноль, то ты платишь – ноль. Также дают пособие на питание, пособие на жизнь – это все есть. Многим людям это просто не нужно.

Также есть места, где они могут пойти переночевать, либо место, где ты можешь покушать, жить, но есть правила – ты не можешь быть на наркотиках и так далее.

Я не согласен с тем, что из центра города нужно устраивать гадюшник. Мы не должны ставить палатки и давать им там жить. Также я не согласен, как в других странах, из большого города их выгоняют в какое-то гетто. Мне это тоже не нравится. Но я бы не хотел видеть в центре города палаточные городки, – сказал агент Дэн Мильштейн .