Вратарь «Трактора» Фукале хочет вернуться в НХЛ. Он нанял Мильштейна в качестве агента (Кевин Уикс)
Вратарь «Трактора» Зак Фукале хочет вернуться в НХЛ.
Канадский голкипер нанял Дэна Мильштейна в качестве агента и рассчитывает на его помощь в этом вопросе, сообщил инсайдер ESPN Кевин Уикс.
Контракт 29-летнего Фукале с челябинским клубом действует до 31 мая 2025 года.
В текущем сезоне он провел в Фонбет Чемпионате КХЛ 25 матчей (из них 5 на ноль), пропуская по 2,07 шайбы за игру и отражая 92,4% бросков.
В 2013 году Зак был выбран «Монреалем» во 2-м раунде драфта НХЛ, но не сыграл за «Канадиенс» ни одного матча. Затем он находился в системе «Вашингтона» и провел в общей сложности 4 игры в лиге.
По данным PuckPedia, Мильштейн занимает 6-е место среди агентов по числу клиентов, имеющих контракты с клубами НХЛ (62).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Кевина Уикса
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