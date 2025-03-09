Бахмутов о том, что лидеры неудачно играют с аутсайдерами в конце сезона: «Команды внизу раскрепощены, психологической нагрузки нет. У тех, кто думает про плей-офф, присутствует нервозность»
Игорь Бахмутов высказался о выступлении «Спартака» и «Динамо».
– Почему в концовке нынешнего регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги московские клубы неудачно играют против аутсайдеров?
– Команды внизу уже раскрепощены. У них нет никакой психологической нагрузки. Тут вопрос к тем, кто думает про плей-офф уже. У некоторых присутствует нервозность.
Мы видим, что воспитывают Голдобина и Морозова из «Спартака». Стараются устранить проблемные вещи.
С календарем мы уже ничего не сделаем. Когда его летом составляли, никто не знал, кто будет вверху, кто будет аутсайдером. Мы видим, что «Спартак» с аутсайдером справиться не может. «Динамо» проиграло «Сочи», – сказал тренер и функционер Игорь Бахмутов.
В феврале московское «Динамо» дома уступило «Сочи», в марте «Спартак» проиграл «Куньлуню».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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