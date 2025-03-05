Драйзайтль набрал очки в 12-м матче подряд. Он идет 2-м в гонке бомбардиров НХЛ с 92 баллами, лидирует Маккиннон с 93 очками

Леон Драйзайтль набрал очки в 12-м матче подряд.

Нападающий «Эдмонтона » отметился 2 (1+1) баллами в игре против «Анахайма» (2:6), продлив свою результативную серию до 12 матчей. На этом отрезке он набрал 18 (10+8) очков.

Всего на счету Леона Драйзайтля 92 (45+47) балла в 61 игре сезона НХЛ .

Он идет на втором месте в гонке бомбардиров лиги. Лидирует форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (93 (23+70) очка в 62 матчах).

В тройку лидеров также входит нападающий «Тампы » Никита Кучеров , набравший 90 (28+62) баллов в 58 играх.

В гонке снайперов Драйзайтль занимает первое место. Вторым идет Вильям Нюландер из «Торонто» (35 шайб в 61 матче).