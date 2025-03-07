Георгиев пропустил 7 шайб в матче с «Колорадо», повторив личный антирекорд в НХЛ. У него 14 поражений в 19 играх за «Сан-Хосе» при 87,7% сэйвов
Александр Георгиев пропустил 7 шайб от «Колорадо», повторив свой антирекорд в НХЛ.
Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч регулярного чемпионата против своего бывшего клуба (3:7).
29-летний россиянин отразил 25 из 32 бросков, в 4-й раз за карьеру в лиге пропустив 7 шайб в рамках регулярных чемпионатов (еще один такой матч был в плей-офф).
После обмена в «Шаркс» из «Эвеланш» Георгиев потерпел 14 поражений в 19 играх при 87,7% сэйвов и коэффициенте надежности 3,87.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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