Георгиев пропустил 7 шайб в матче с «Колорадо», повторив личный антирекорд в НХЛ. У него 14 поражений в 19 играх за «Сан-Хосе» при 87,7% сэйвов

Александр Георгиев пропустил 7 шайб от «Колорадо», повторив свой антирекорд в НХЛ.

Вратарь «Сан-Хосе » вышел в старте на матч регулярного чемпионата против своего бывшего клуба (3:7).

29-летний россиянин отразил 25 из 32 бросков, в 4-й раз за карьеру в лиге пропустив 7 шайб в рамках регулярных чемпионатов (еще один такой матч был в плей-офф).

После обмена в «Шаркс» из «Эвеланш» Георгиев потерпел 14 поражений в 19 играх при 87,7% сэйвов и коэффициенте надежности 3,87.