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Уилсон о гонке Овечкина за Гретцки: «Нечто большее, чем просто хоккей. Буду ждать, что он побьет рекорд, сделает пару кругов почета и закинет еще!»

Том Уилсон будет счастлив, когда Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (885), уступая только Уэйну Гретцки (894).

– Что значит для вас быть сейчас частью великой погони? И согласны ли вы с партнерами, которые очень хотят, чтобы Ови побил рекорд Уэйна Гретцки именно в этом сезоне?

– Да. И дело тут не в моем и не чьем-либо еще личном мнении. То, что происходит сейчас, – это что-то большее, чем просто игра в хоккей.

Этот невероятный парень погрузил всех нас, а также огромное количество болельщиков в это увлекательное приключение. Я буду чрезвычайно взволнован в тот день, когда все произойдет.

Я так горд за то, что он сделал, и буду очень счастлив за него, за его семью, и крепко обниму Алекса.

И буду ждать, что после этого, сделав пару кругов почета по льду, он закинет еще парочку! – сказал форвард «Вашингтона» Том Уилсон.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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