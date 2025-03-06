Ландескуг о возвращении в «Колорадо»: «Сколько бы времени это ни заняло – я доведу дело до конца. Мне 32 года, и я очень хочу играть»

Габриэль Ландескуг высказался о 3 годах восстановления после травмы колена.

Форвард «Колорадо » не играет с июня 2022 года. Он не выходил на лед после завершения победной финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой». В НХЛ Ландескуг провел 738 матчей и набрал 571 (248+323) очко.

«Мне 32 года, и я очень хочу играть в хоккей. Хочу продолжить и посмотреть, как далеко смогу зайти.

Понимаю, что, скорее всего, не смогу кататься без боли, но я хочу дойти до того момента, когда смогу хотя бы справляться с ней, а затем приму для себя решение.

Я решил довести дело до конца, сколько бы времени это ни заняло. Я начал это и планирую успешно завершить», – сказал капитан «Эвеланш» Габриэль Ландескуг .

Генменеджер «Колорадо» о Ландескуге: «Не предвижу, что он присоединится к тренировкам в ближайшие одну-две недели. Думаю, вы можете понять, к чему все идет»