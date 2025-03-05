Макдэвид провел 700-й матч в НХЛ. У него 1059 очков в лиге

Коннор Макдэвид провел 700-й матч в НХЛ.

Юбилейной для нападающего «Эдмонтона » стала игра против «Анахайма» (2:6).

В этом матче Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) балла.

Всего на его счету 1059 (358+701) очков в 700 играх в НХЛ .