Макдэвид провел 700-й матч в НХЛ. У него 1059 очков в лиге
Коннор Макдэвид провел 700-й матч в НХЛ.
Юбилейной для нападающего «Эдмонтона» стала игра против «Анахайма» (2:6).
В этом матче Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) балла.
Всего на его счету 1059 (358+701) очков в 700 играх в НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Эдмонтона»
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